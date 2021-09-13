Лана Дель Рей видалилась з соцмереж та пояснила причини свого рішення

Лана Дель Рей видалилась з соцмереж та пояснила причини свого рішення

Артистка деактивувала свої облікові записи у неділю, 12 вересня

Популярна американська співачка Лана Дель Рей, яка нещодавно показала відвертий ролик, засмутила своїх шанувальників неприємною новиною.

Так, артистка деактивувала свої облікові записи у соцмережах у неділю, 12 вересня. Та перед тим, як це зробити, вона опублікувала відеозвернення, в якому пояснила причини свого рішення.

Як говорить виконавиця, в неї зараз багато роботи, яка «потребує конфіденційності та прозорості». Окрім цього, вона хоче «трохи звузити своє оточення й продовжувати розвивати деякі інші навички та інтереси».

"Я хочу сказати вам просто спасибі за те, що ви продовжуєте бачити мене крізь музику. Завжди важливо бути спостерігачем. Зараз я збираюся трохи звузити своє оточення та продовжувати розвивати деякі інші навички та інтереси", - повідомила своїм шанувальникам знаменитість.

Зазначимо, Лана Дель Рей, справжнє ім’я якої Елізабет Вулрідж Ґрант, - американська співачка й авторка пісень. Вона стала популярною влітку 2011 року, коли показала свій відеокліп Video Games.

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