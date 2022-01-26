"Міс Україна-2021" у відвертому бікіні ледь прикрила пружні груди

Олександра також похизувалася довгими ногами.

Переможниця "Міс Україна-2021" після скасування конкурсу "Міс світу" вирішила підбадьорити себе новими подорожами.

Так, Олександра Яремчук вирушила у декілька мандрівок. Зокрема, красуня відпочила в Австрії, а тепер тішиться сонцю у спекотних ОАЕ. Під час відпочинку в Дубаї 22-річна модель не змогла не показати свою бездоганну фігуру у бікіні. У фотоблогу дівчина розмістила кадр, на якому позувала біля басейну у відвертому чорному купальнику з вирізом на бюсті. Саша посвітила пружними грудьми, пласким животом та довгими ногами.

Олександра Яремчук / instagram.com/yaremchuuk

"Красива така", "Ідеальна крихітка", "Просто вогонь", "Пальми не дуже, а от ви – ракета", – писали захоплені фоловери.

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