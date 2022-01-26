"Мисс Украина-2021" в откровенном бикини едва прикрыла упругую грудь

Александра также похвасталась длинными ногами.

Победительница "Мисс Украина-2021" после отмены конкурса "Мисс мира" решила взбодрить себя новыми путешествиями.

Так, Александра Яремчук отправилась в несколько путешествий. В частности, красотка отдохнула в Австрии, а теперь радуется солнцу в жарких ОАЭ. Во время отдыха в Дубае 22-летняя модель не смогла не показать свою идеальную фигуру в бикини. В фотоблоге девушка разместила кадр, на котором позировала у бассейна в откровенном черном купальнике с вырезом на бюсте. Саша посветила упругой грудью, плоским животом и длинными ногами.

Александра Яремчук / instagram.com/yaremchuuk

"Красивая такая", "Идеальная крошка", "Просто огонь", "Пальмы не очень, а вот вы – ракета", – писали восторженные фолловеры.

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