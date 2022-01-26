Столицу Йемене продолжают бомбить: удар нанесли по местному Минздраву

Массивный огонь ведется по столице Йемена, Сане

ОАЭ этой ночью продолжают бомбить Сану, столицу Йемена.

Об этом сообщает Telegram-канал Ateobreaking.

Местные СМИ пишут, что был нанесен удар Минздраву.

Массивный огонь привел к мощнейшему взрыву.

Повстанцы-хуситы, поддерживающие Иран и контролирующие большую часть Йемена, ранее обвиняли в ударах коалицию под руководством Саудовской Аравии.

Отметим, повстанцы из Йемена враждуют с ОАЭ и Саудовской Аравией, поскольку эти государства поддерживают йеменское правительство в гражданской войне с хуситами.

Напомним, в понедельник, 17 января, повстанцы-хуситы с территории Йемена атаковали аэропорт и нефтяные склады в столице Объединенных Арабских Эмиратов – городе Абу-Даби. В результате попадания беспилотных аппаратов со взрывчаткой и баллистических ракет вспыхнул пожар.

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