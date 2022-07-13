На Максима Галкіна завели в Росії кримінальну справу

На Максима Галкіна, який публічно засуджує війну в Україні, завели у Росії кримінальну справу через розповсюдження так званих фейків про російську армію.

Про це повідомив депутат країни-агресорки Роман Худяков у своєму Instagram, який заборонений в РФ.

"У Росії проти нього порушено кримінальну справу. Галкін наговорив собі на статтю. І вона передбачає ув'язнення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив депутат, Максима Галкіна можуть можуть заарештувати в Туреччині та екстрадувати до Росії. Загалом, гумористу загрожує до семи років ув'язнення через те, що він розповідає правду про жахливу війну в Україну, яку вороже розв'язала Росія.

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"У Туреччині гумориста найімовірніше, заарештують і екстрадують до Росії. З урахуванням всього сказаного та громадського резонансу Максим Галкін отримає близько семи років, за винятком того, що проведе до СІЗО до вироку", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Максим Галкін активно висловлює свою позицію та підтримує український народ. Ба більше, шоумен організовує тури, а частину виручених коштів передає на допомогу Україні.

А от Алла Пугачова публічно не висловлює свою позицію. Утім, співачка встала на захист свого чоловіка. Зокрема, Пугачова заявила, якщо на Галкіна заведуть справу, то "вона заговорить і не зупиниться".

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