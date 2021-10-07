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Обкладинку Playboy вперше в історії глянцю прикрасив гей

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Обкладинку Playboy вперше в історії глянцю прикрасив гей

Бретман Рок / instagram.com/bretmanrock

Чоловік позував на великих підборах.

Зірка Мережі 23-річнй Бретман Рок знявся для еротичного чоловічого журналу.

Знаменитість прикрасив жовтневий випуск глянцю Playboy. Бретман позував на світлинах на великих підборах та топлес. На голові у зірки красувалися вушка, які є родзинкою глянцю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Playboy (@playboy)

"Те, що Playboy розмістив на обкладинку чоловіка - дуже важливо для ЛГБТ-спільноти, а також для темношкірих людей. Це просто нереально. Як це взагалі могло статися? Проте, все відбувається не просто так. Це доводить, що я багато на що здатний", - поділився Рок.

Бретман Рок / © instagram.com/bretmanrock
Бретман Рок / instagram.com/bretmanrock

До слова, Бретман Рок не перший чоловік, який засвітився на обкладинці Playboy. Однак, саме він є першим відкритим геєм, який прикрасив глянець

Зазначимо, Бретман Рок – володар багатомільйонної аудиторії у YouTube та TikTok. Також у нього є власне реалітішоу "MTV Follow: Bretman Rock".

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