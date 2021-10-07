Обложку Playboy впервые в истории глянца украсил гей

Мужчина позировал на высоких каблуках.
Звезда Сети 23-летний Бретман Рок снялся для эротического мужского журнала.
Знаменитость украсил октябрьский выпуск глянца Playboy. Бретман позировал на фотографиях на высоких каблуках и топлес. На голове у звезды красовались ушки, которые являются изюминкой глянца.
"То, что Playboy разместил на обложку мужчину — очень важно для ЛГБТ-сообщества, а также для темнокожих людей. Это просто нереально. Как это вообще могло произойти? Однако, все происходит не просто так. Это доказывает, что я на многое способен ", — поделился Рок.
К слову, Бретман Рок не первый мужчина, который засветился на обложке Playboy. Однако, именно он является первым открытым геем, который украсил глянец
Отметим, Брэтман Рок — обладатель многомиллионной аудитории в YouTube и TikTok. Также у него есть собственное реалити-шоу "MTV Follow: Bretman Rock".
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