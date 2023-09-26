Олександра Заріцька розповіла про знайомство нареченого з батьками: "Не сильно сконтачився з татом"

Також виконавиця розповіла про її майбутнє весілля з коханим.

Солістка гурту KAZKA, українська співачка Олександра Заріцька розповіла, як її наречений Павло Тараненко познайомився з батьками.

За словами артистки, з мамою її коханий швидко знайшов спільну мову. Все тому, що рідні люди Олександри неабияк схожі між собою. Як говорить Саша, вони обидва спокійні та навіть полюбляють однакові серіали.

"Вони подружились, вони люблять серіали одні й ті самі, вони обоє трішки спокійні, флегматичні, їм подобається бути разом. Я Пашу обрала по мамі, бо я більше ентузіазмом і харизмою в тата, а Паша в мене в маму", - розповіла артистка на шоу "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком".

Олександра Заріцька з бойфрендом / Фото: instagram.com/kazka.band

А от з татом артистки Павло не так близько потоваришував, як хотілось би цього Заріцькій. Виконавиця говорить, що в них просто різні інтереси.

"Він не так сильно сконтачився з татом, як хотілося. Мій тато любить риболовлю, футбол, а Паша, він трішки інший. Він любить мистецтво, музику. Паша на всіх наших риболовлях просто лежить відпочиває. Тато трішки засмучено каже, що хотів сина. Проте, я люблю риболовлю, тому татові зі мною легше", - поділилася виконавиця.

До речі, весілля пара поки не поспішає грати. Заріцька разом з бойфрендом планує організувати пишне свято вже після перемоги України. Ба більше, закохані хочуть зіграти весілля в українському Криму.

Олександра Заріцька з бойфрендом / Фото: instagram.com/kazka.band

"Це моє перше справжнє кохання, у нас нема битовухи, тому що все в новинку. Весілля буде тоді, коли буде перемога України. В ідеалі в Криму, біля моря зібрати всіх друзів", - додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Олександра Заріцька показала прихильникам, як тримає свою фігуру у формі. Зокрема, виконавиця в обтислих лосинах показалася в спортзалі.

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