Племінниця Софії Ротару Sonya Kay оголосила про завершення кар'єри

Співачка подякувала своїй родині та шанувальникам.

Українська співачка, племінниця Софії Ротару – Sonya Kay – засмутила своїх прихильників.

Артистка заявила, що закінчила свою співочу кар'єру, як Соня Кей. Про це вона написала у своєму Instagram.

"Вважаю, що я зі своєю командою зробили величезний вклад в українську музику. Ми показали, що українська мова є і завжди буде в тренді і може звучати стильно і сучасно. Я отримала декілька нагород важливих в нашій країні і страшенно цим пишаюсь! З ніжністю згадую кожен концерт, міні тур до Америки, глянцеві журнали, в яких я була, співпрацю з відомими брендами", – написала вона.

Виконавиця опублікувала фото та відео зі своїх концертів, а також подякувала своїй родині, команді та шанувальникам.

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"Я прощаюсь з вами з сумом в серці і зі сльозами на очах. Я хочу вам сказати, що якщо у вас є мрія, як в мене колись була мрія стати співачкою, то ніколи не опускайте руки, вірте в себе і знайте, що у вас все обов'язково вийде! З любов‘ю і вдячністю кожному з вас! Ваша Sonya Kay", – додала співачка.

У коментарях засмучені прихильники все ж висловили надію, що Соня повернеться на сцену, але під новим псевдонімом.

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