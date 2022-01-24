Племянница Софии Ротару Sonya Kay объявила о завершении карьеры

Певица поблагодарила свою семью и поклонников.

Украинская певица, племянница Софии Ротару – Sonya Kay – расстроила своих поклонников.

Артистка заявила, что закончила свою певческую карьеру, как Соня Кэй. Об этом она написала в своем Instagram.

"Считаю, что я со своей командой сделала огромный вклад в украинскую музыку. Мы показали, что украинский язык есть и всегда будет в тренде и может звучать стильно и современно. Я получила несколько наград важных в нашей стране и ужасно этим горжусь! С нежностью вспоминаю каждый концерт, мини-тур в Америку, глянцевые журналы, в которых я была, сотрудничество с известными брендами", – написала она.

Исполнительница опубликовала фото и видео со своих концертов, а также поблагодарила свою семью, команду и поклонников.

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"Я прощаюсь с вами с грустью в сердце и со слезами на глазах. Я хочу вам сказать, что если у вас есть мечта, как у меня когда-то была мечта стать певицей, то никогда не опускайте руки, верьте в себя и знайте, что у вас все обязательно получится! С любовью и благодарностью каждому из вас! Ваша Sonya Kay", – добавила певица.

В комментариях расстроенные поклонники все же выразили надежду, что Соня вернется на сцену, но под новым псевдонимом.

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