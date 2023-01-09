Помер відомий український режисер Макс Арделян

Пішов з життя відомий український режисер Макс Арделян, відомий за своїми музичними проєктами "Таврійські ігри" та "Золота жар-птиця".

Про смерть режисера повідомила у Facebook його дружина, Наталія Богданова. Він помер 8 січня у 42-річному віці.

"Мій Янгол. Він створював свята і пішов у свято. Він любив жити на повну, всім все організовувати, бути в центрі подій і... дивувати. Він не зрадив своїм принципам і здивував всіх нас востаннє. Це був сон для нього і жорстока реальність для інших. Піти на Різдво уві сні — це особлива благодать і божа любов. Продовжуємо його любити й пам’ятати, а поки що маємо просто відпустити", - написала Наталія.

Свої співчуття родини Арделяна висловили такі українські знаменитості, як Надя Дорофєєва, Юла, Олег Бондарчук,Світлана Тарабарова, Оля Цибульська та інші. Усі запам'ятали Макса, як добру, талановиту людину, справжнього майстра своєї справи, з яким завжди хотілося працювати.

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