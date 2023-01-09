Джамала повідомила про смерть близької людини: "Мені дуже боляче"

Українська співачка Джамала поділилася сумною новиною.

Померла близька для виконавиці людина – композитор Сергій Куценко, з яким артистка працювала останні півтора року над масштабним проєктом.

"У мене сталося горе. Помер мій друг та без перебільшення – абсолютний геній. Музикант, композитор, аранжувальник, оркеструвальник, поет, режисер, оператор та батько. Тільки з ним я могла бути у творчості на всі 100% та 24/7. Та що там… Просто бути музикою, весь час поряд з ним. Він справді справжній геній", - розповіла Джамала.

Джамала та Сергій Куценко / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Виконавиця поділилася, що саме Сергію Куценку вона першому зателефонувала 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна. Композитор тоді хвилювався про те, як зберегти творчий матеріал Джамали, щоб його не знищили окупанти.

Джамала та Сергій Куценко / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"У прямому сенсі, ховав від бомб весь матеріал, всю мою музику. І мав завантажити це все з поганим зв'язком, щоб перекинути на жорсткі диски та файлообмінник. Він розповідав, як залишав будильник на кожні 2 години для того, щоб керувати завантаженням… Два тижні поспіль. Після цього він так хвилювався за дітей, яких потрібно було вивезти… За маму, яка була незрячою. Їй було 83 роки та яку повністю доглядав він", - пригадала співачка.

Джамала додала, що Сергій Куценко був по-справжньому близькою по духу їй людиною. Артистка пообіцяла композитору завершити їхню спільну роботу та зроби так, аби його ім'я не забули.

Джамала та Сергій Куценко / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Я не можу в це повірити. Мені дуже боляче. Не можу вам передати, яку близьку по духу людину я втратила. Кажуть, що кожен музикант відчуває смерть і робить щось абсолютне унікальне. Я знаю, ти робив дуже багато. Сергійку, я обіцяю тобі завершити нашу роботу та хочу, щоб твоє ім'я звучало по всьому світу. Без тебе б нічого не вийшло", - додала Джамала.

Джамала та Сергій Куценко / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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