Джамала сообщила о смерти близкого человека: "Мне очень больно"

Украинская певица Джамала поделилась печальной новостью.

Умер близкий для исполнительницы человек – композитор Сергей Куценко, с которым артистка работала последние полтора года над масштабным проектом.

"У меня случилось горе. Умер мой друг и без преувеличения – абсолютный гений. Музыкант, композитор, аранжировщик, оркестровщик, поэт, режиссер, оператор и отец. Только с ним я могла быть в творчестве на все 100% и 24/7. Да что там… Просто быть музыкой, все время рядом с ним. Он действительно настоящий гений", — рассказала Джамала.

Джамала и Сергей Куценко / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Исполнительница поделилась, что именно Сергею Куценко она первому позвонила 24 февраля, когда началась полномасштабная война. Композитор тогда переживал о том, как сохранить творческий материал Джамалы, чтобы его не уничтожили оккупанты.

Джамала и Сергей Куценко / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"В прямом смысле, прятал от бомб весь материал, всю мою музыку. И должен был скачать это все с плохой связью, чтобы перебросить на жесткие диски и файлообменник. Он рассказывал, как оставлял будильник на каждые 2 часа для того, чтобы управлять загрузкой. …Две недели подряд. После этого он так волновался за детей, которых нужно было вывезти… За маму, которая была незрячей. Ей было 83 года и за которой полностью ухаживал он", — вспомнила певица.

Джамала добавила, что Сергей Куценко был по-настоящему близким по духу ей человеком. Артистка пообещала композитору завершить их совместную работу и сделай так, чтобы его имя не забыли.

Джамала и Сергей Куценко / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Я не могу в это поверить. Мне очень больно. Не могу вам передать, какого близкого по духу человека я потеряла. Говорят, что каждый музыкант чувствует смерть и делает что-то абсолютное уникальное. Я знаю, ты делал очень много. Сережа, я обещаю тебе завершить нашу работу и хочу, чтобы твое имя звучало по всему миру. Без тебя бы ничего не вышло", — добавила Джамала.

Джамала и Сергей Куценко / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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