Сніжана Бабкіна у купальнику грайливо випнула сіднички

Артистка похизувалась стрункою фігурою.

Дружина музиканта Сергія Бабкіна, акторка Сніжана вирішила черговий раз похизуватися своєю стрункою фігурою

На своїй сторінці в Instagram 36-річна артистка запостила світлину, на якій позує перед камерою в бежевому купальнику.

На світлині зірка показала свою струнку фігуру. Артистка для фото обрала таку позу, яка гарно продемонструвала її підтягнуті сіднички, плаский животик та довгі ніжки.

Сніжана Бабкіна у купальнику / instagram.com/snezhana_babkina

Свій образ Сніжана доповнила сонцезахисними окулярами.

Також зірка поділилася своїми планами на вересень.

"Друзі, я зовсім зникла з Instagram, а все тому, що у мене насичений гастрольний та знімальний графік з артистом Сергієм Бабкіним", - розповіла під дописом акторка.

Нагадаємо, нещодавно Надія Мейхер розмістила знімок, на якому вона позує перед камерою в бежевому боді та на підборах. Вбрання неабияк підкреслило пишні форми виконавиці.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання