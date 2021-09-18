Сніжана Бабкіна у купальнику грайливо випнула сіднички

Артистка похизувалась стрункою фігурою.
Дружина музиканта Сергія Бабкіна, акторка Сніжана вирішила черговий раз похизуватися своєю стрункою фігурою
На своїй сторінці в Instagram 36-річна артистка запостила світлину, на якій позує перед камерою в бежевому купальнику.
На світлині зірка показала свою струнку фігуру. Артистка для фото обрала таку позу, яка гарно продемонструвала її підтягнуті сіднички, плаский животик та довгі ніжки.
Свій образ Сніжана доповнила сонцезахисними окулярами.
Також зірка поділилася своїми планами на вересень.
"Друзі, я зовсім зникла з Instagram, а все тому, що у мене насичений гастрольний та знімальний графік з артистом Сергієм Бабкіним", - розповіла під дописом акторка.
Нагадаємо, нещодавно Надія Мейхер розмістила знімок, на якому вона позує перед камерою в бежевому боді та на підборах. Вбрання неабияк підкреслило пишні форми виконавиці.