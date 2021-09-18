Прогноз погоди на 18 вересня: Україну охоплять дощі та грози

Прогноз погоди на 18 вересня: Україну охоплять дощі та грози

Синоптики прогнозують хмарність з проясненням.

У суботу, 18 вересня, в Україні дощитиме, буде холодно.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність з проясненням. В Україні будуть помірні дощі, а місцями грози. Омине лише крайній схід країни. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Місцями пориви 15-20 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +18-20 градусів. Прохолодніше на заході і півдні: повітря прогріється до +14-19. На високогір'ї Карпат протягом доби 4-9 градусів тепла. Найтепліше буде в Одеській області - до +27.

Укргідрометцентр

У Києві 18 вересня буде прохолодно і хмарно. Вдень прогнозують дощ. Швидкість вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів піднімуться до 11-19 градусів тепла.

Як повідомлялося, і спека, і дощі, і похолодання - погода у перший місяць осені в Україні буде доволі різною. Таким прогнозом на вересень з ТСН.ua поділився народний синоптик Леонід Горбань.

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