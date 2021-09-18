Міша Романова у бюстгальтері в сіточку похизувалася пишними грудьми

Міша Романова у бюстгальтері в сіточку похизувалася пишними грудьми

Артистка зачарувала звабливими формами.

Відома співачка та колишня учасниця "ВІА Гри" Міша Романова черговий раз продемонструвала своїм шанувальникам, що має гарну фігуру.

Так, в сторіс на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала звабливий знімок, на якому вона спокусливо позує перед камерою.

Виконавиця зображена на фото в бюстгальтері в сіточку. Одягнена Міша в сукню-сорочку, яку вона спокусливо приспустила. Також співачка підкреслила довжину своїх ніжок взуттям на підборах.

Міша Романова в бюстгальтері / instagram.com/misharomanova

До речі, на світлині видно, що артистка має досить таки пишний бюст. Також артистка засвітила на знімку соски, однак вона вирішила приховати їх смайликом.

Нагадаємо, нещодавно кохана-українка Тіматі топлес позувала на ліжку та засвітила пишний бюст. Свій апетитний бюст дівчина прикрила коліном та рукою.

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