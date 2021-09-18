Міша Романова у бюстгальтері в сіточку похизувалася пишними грудьми

Артистка зачарувала звабливими формами.
Відома співачка та колишня учасниця "ВІА Гри" Міша Романова черговий раз продемонструвала своїм шанувальникам, що має гарну фігуру.
Так, в сторіс на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала звабливий знімок, на якому вона спокусливо позує перед камерою.
Виконавиця зображена на фото в бюстгальтері в сіточку. Одягнена Міша в сукню-сорочку, яку вона спокусливо приспустила. Також співачка підкреслила довжину своїх ніжок взуттям на підборах.
До речі, на світлині видно, що артистка має досить таки пишний бюст. Також артистка засвітила на знімку соски, однак вона вирішила приховати їх смайликом.
Нагадаємо, нещодавно кохана-українка Тіматі топлес позувала на ліжку та засвітила пишний бюст. Свій апетитний бюст дівчина прикрила коліном та рукою.