Народні прикмети, обряди і звичаї 18 вересня

За цим днем прогнозували, якою буде зима.
18 вересня віряни та церква вшановують пам'ять пророка Захарiї і праведної Єлисавети, батькiв святого Йоана Предтечi, реподобномученика Афанасiя Берестейського, кончину благовірного князя Глiба, у хрещеннi Давида, мучеників Фифаїла i сестри його Фивеї, мученика Сарвила. Мучениці Раїси, мучеників Ювентина i Максима, воїнів, мучеників Урвана, Феодора та Медимна i з ними 77-ми мужiв вiд церковного чину, в Нiкомидiї потерпілих, мученика Авдiя (Авида) в Персiї.
18 вересня: церковне свято
Праведна Єлизавета — біблійна постать, мати Івана Хрестителя, дружина священника Захарія. Історія Єлисавети описана в 1-й главі Євангелія від Луки. Євангеліст Лука оповідає, що вона походила з дочок Ааронових, тобто зі священницького юдейського роду. Довгий час Єлисавета була неплідною і була вже старого віку, коли її чоловіку в храмі з'явився ангел, звістивши, що Єлизавета породить сина, якого він назве Йоанн.
Єлисавета традиційно зображується літньою жінкою — яка чудесним чином зачала Івана в похилих роках. Основний епізод євангельської історії цієї героїні — зустріч Марії та Єлисавети. На місці їхньої зустрічі збудована Церква відвідин.
18 вересня: народні традиції
Цей день - середній термін жовтіння горобинового листя. За цим днем прогнозували, якою буде зима. Рано пожовтіло листя на горобині — рання осінь і рання та холодна зима.
18 вересня: що категорично заборонено
Цей день здавна вважався нещасливим, тому сьогодні не варто починати ніякої важливої роботи.
18 вересня: що варто зробити
Вірили, що на Єлизавету і Захарія ворожать. Через це люди поспішали цього дня відвідати ворожок і знахарок. Також існував звичай в цей день паритися в лазні з березовими віниками, які повинні були відігнати від людини всю нечисту силу.
18 вересня: українські народні прикмети
- Риба пливе на мілководдя похолодає.
- Біла цвіль уздовж лісових стежок — на гриби.
- Перший сніг випаде рано, то й весна буде рання.
- Кроти носять у нори багато стерні й соломи — зима буде холодна.
- Миші риють нори входом на південь — зима буде сувора.
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