Астрологічний прогноз на 18 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якій частині організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день загрожує поверненням минулого — людей, обставин, подій. Можливо, життя дає вам ще один шанс виправити колишню помилку або відновити перервані стосунки. День вдалий для торгівлі — отримана виручка перевершить всі очікування.

Символ дня: колесо; змія, що кусає себе за хвіст.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 4

Колір дня: синій, індиго.

Камені дня: рубін, благородний опал.

За яку частину тіла відповідає: кров, кровоносна система.

Хвороби дня: зміцнювати імунітет потрібно за допомогою фізичних вправ і прогулянок на свіжому повітрі.

Слова дня: шлях до великої мети починається з першого — невеликого — кроку.

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і взаємини дня: не варто ревнувати кохану людину до її минулого, швидше за все, вагомого приводу у вас для цього не буде.

Містика дня: можна — і треба — опрацьовувати карму.

Табу дня: від великих фінансових угод краще відмовитися.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди з унікальними розумовими здібностями, які легко і швидко засвоюють нові знання — їм не потрібно на це багато часу. Через значний творчий складник їхньої особистості вони часто стають видають архітекторами, художниками і музикантами.

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