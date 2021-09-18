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Астрологічний прогноз на 18 вересня

Астрологічний прогноз на 18 вересня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якій частині організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день загрожує поверненням минулого — людей, обставин, подій. Можливо, життя дає вам ще один шанс виправити колишню помилку або відновити перервані стосунки. День вдалий для торгівлі — отримана виручка перевершить всі очікування.

Символ дня: колесо; змія, що кусає себе за хвіст.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 4

Колір дня: синій, індиго.

Камені дня: рубін, благородний опал.

За яку частину тіла відповідає: кров, кровоносна система.

Хвороби дня: зміцнювати імунітет потрібно за допомогою фізичних вправ і прогулянок на свіжому повітрі.

Слова дня: шлях до великої мети починається з першого — невеликого — кроку.

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і взаємини дня: не варто ревнувати кохану людину до її минулого, швидше за все, вагомого приводу у вас для цього не буде.

Містика дня: можна — і треба — опрацьовувати карму.

Табу дня: від великих фінансових угод краще відмовитися.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди з унікальними розумовими здібностями, які легко і швидко засвоюють нові знання — їм не потрібно на це багато часу. Через значний творчий складник їхньої особистості вони часто стають видають архітекторами, художниками і музикантами.

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