Астрологический прогноз на 18 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день чреват возвращением прошлого – людей, обстоятельств, событий. Возможно жизнь дает вам еще один шанс исправить былую ошибку или возобновить прерванные отношения. День удачен для торговли – полученная выручка превзойдет все ожидания.

Символ дня: колесо; змея, кусающая себя за хвост.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 4

Цвет дня: синий, индиго.

Камни дня: рубин, благородный опал.

За какую часть тела отвечает: кровь, кровеносная система.

Болезни дня: укреплять иммунитет нужно при помощи физических упражнений и прогулок на свежем воздухе.

Слова дня: путь к большой цели начинается с первого – небольшого – шага.

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: не стоит ревновать любимого человека к его прошлому, скорее всего, весомого повода у вас для этого не будет.

Мистика дня: можно – и нужно – прорабатывать карму.

Табу дня: от крупных финансовых сделок лучше отказаться.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди с уникальными умственными способностями, которые легко и быстро усваивают новые знания – им не требуется на это много времени. В силу значительной творческой составляющей их личности они часто становятся выдающими архитекторами, художниками и музыкантами.

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