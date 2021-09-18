Народные приметы, обряды и обычаи 18 сентября

По этим днем прогнозировали, какой будет зима.
18 сентября верующие и церковь почтили память пророка Захария и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи, преподобномученика Афанасия Брестского, кончине благоверного князя Глеба, в Крещении Давида, мучеников Фифаила и сестры его Фивеи, мученика Сарвила. Мученицы Раисы, мучеников Ювентина и Максима, воинов, мучеников Урвана, Феодора и Медимна и с ними 77-мужей от церковного чина, в Никомидии пострадавших, мученика Авдия (Авида) в Персии.
18 сентября: церковный праздник
Праведная Елизавета — библейская фигура, мать Ивана Крестителя, жена священника Захария. История Елисаветы описана в 1-й главе Евангелия от Луки. Евангелист Лука повествует, что она происходила из рода Ааронова, то есть со священнического иудейского рода. Долгое время Елисавета была бесплодной и была уже престарелого возраста, когда ее мужу в храме явился ангел, проповедав, что Елизавета родит сына, которого он назовет Иоанн.
Елизавета традиционно изображается летней женщиной — которая чудесным образом зачала Ивана в преклонных годах. Основной эпизод евангельской истории этой героини — встреча Марии и Елисаветы. На месте их встречи построена Церковь посещения.
18 сентября: народные традиции
Этот день — средний срок желтение рябиновых листьев. По этим днем прогнозировали, какой будет зима. Рано пожелтели листья на рябине — ранняя осень и ранняя и холодная зима.
18 сентября: что категорически запрещено
Этот день издавна считался несчастливым, поэтому сегодня не стоит начинать никакой важной работы.
18 сентября: что стоит сделать
Верили, что на Елизавету и Захария гадают. Из-за этого люди спешили в этот день посетить гадалок и знахарок. Также существовал обычай в этот день париться в бане с березовыми вениками, которые должны были отогнать от человека всю нечистую силу.
18 сентября: украинские народные приметы
- Рыба плывет на мелководье похолодает.
- Белая плесень вдоль лесных троп — на грибы.
- Первый снег выпадет рано, то и весна будет ранняя.
- Кроты носят в норы много стерни и соломы — зима будет холодная.
- Мыши роют норы входом на юг — зима будет суровая.
Читайте также:
- Кельтский календарь деревьев-2021: месяц виноградной лозы
- Таропрогноз на 13-19 сентября: что карты нам предвещают