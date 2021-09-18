Народные приметы, обряды и обычаи 18 сентября

По этим днем прогнозировали, какой будет зима.

18 сентября верующие и церковь почтили память пророка Захария и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи, преподобномученика Афанасия Брестского, кончине благоверного князя Глеба, в Крещении Давида, мучеников Фифаила и сестры его Фивеи, мученика Сарвила. Мученицы Раисы, мучеников Ювентина и Максима, воинов, мучеников Урвана, Феодора и Медимна и с ними 77-мужей от церковного чина, в Никомидии пострадавших, мученика Авдия (Авида) в Персии.

18 сентября: церковный праздник

Праведная Елизавета — библейская фигура, мать Ивана Крестителя, жена священника Захария. История Елисаветы описана в 1-й главе Евангелия от Луки. Евангелист Лука повествует, что она происходила из рода Ааронова, то есть со священнического иудейского рода. Долгое время Елисавета была бесплодной и была уже престарелого возраста, когда ее мужу в храме явился ангел, проповедав, что Елизавета родит сына, которого он назовет Иоанн.

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Елизавета традиционно изображается летней женщиной — которая чудесным образом зачала Ивана в преклонных годах. Основной эпизод евангельской истории этой героини — встреча Марии и Елисаветы. На месте их встречи построена Церковь посещения.

18 сентября: народные традиции

Этот день — средний срок желтение рябиновых листьев. По этим днем прогнозировали, какой будет зима. Рано пожелтели листья на рябине — ранняя осень и ранняя и холодная зима.

18 сентября: что категорически запрещено

Этот день издавна считался несчастливым, поэтому сегодня не стоит начинать никакой важной работы.

18 сентября: что стоит сделать

Верили, что на Елизавету и Захария гадают. Из-за этого люди спешили в этот день посетить гадалок и знахарок. Также существовал обычай в этот день париться в бане с березовыми вениками, которые должны были отогнать от человека всю нечистую силу.

18 сентября: украинские народные приметы

Рыба плывет на мелководье похолодает.

Белая плесень вдоль лесных троп — на грибы.

Первый снег выпадет рано, то и весна будет ранняя.

Кроты носят в норы много стерни и соломы — зима будет холодная.

Мыши роют норы входом на юг — зима будет суровая.

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