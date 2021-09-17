Надія Мейхер у відвертому боді показала пишні груди та плаский животик

Зірка похизувалась стрункою фігурою.
Українська співачка та акторка Надія Мейхер дійсно має розкішні форми та не приховує цього.
Так, у фотоблогу 39-річна екссолістка "ВІА Гри" розмістила знімок, на якому вона позує перед камерою в бежевому боді та на підборах. Вбрання неабияк підкреслило пишні форми виконавиці.
Окрім цього, виконавиця одягнула блакитну сорочку, яку пізніше приспустила. Однак, вона анітрохи не приховала розкішну фігуру артистки.
Видно, що знаменитість має пишні груди та плаский животик. Також у зірки довгі та стрункі ніжки.
Скоріш за все, Надія влаштувала собі фотосесію в полі на тлі неба. Тому, ймовірно, незабаром вона знову потішить своїх шанувальників новим контентом.
Нагадаємо, нещодавно Мадонна захопила новим гарячим образом. 63-річна виконавиця у відвертому боді та вельоні похвалилася чималим бюстом.