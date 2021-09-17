Надія Мейхер у відвертому боді показала пишні груди та плаский животик

Зірка похизувалась стрункою фігурою.

Українська співачка та акторка Надія Мейхер дійсно має розкішні форми та не приховує цього.

Так, у фотоблогу 39-річна екссолістка "ВІА Гри" розмістила знімок, на якому вона позує перед камерою в бежевому боді та на підборах. Вбрання неабияк підкреслило пишні форми виконавиці.

Окрім цього, виконавиця одягнула блакитну сорочку, яку пізніше приспустила. Однак, вона анітрохи не приховала розкішну фігуру артистки.

Надія Мейхер в бежевому боді / instagram.com/nadyameiher

Видно, що знаменитість має пишні груди та плаский животик. Також у зірки довгі та стрункі ніжки.

Скоріш за все, Надія влаштувала собі фотосесію в полі на тлі неба. Тому, ймовірно, незабаром вона знову потішить своїх шанувальників новим контентом.

Нагадаємо, нещодавно Мадонна захопила новим гарячим образом. 63-річна виконавиця у відвертому боді та вельоні похвалилася чималим бюстом.

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