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63-річна Мадонна у відвертому боді та фаті похвалилася чималим бюстом

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63-річна Мадонна у відвертому боді та фаті похвалилася чималим бюстом

instagram.com/madonna

Співачка здивувала вбранням.

Американська співачка Мадонна захопила новим гарячим образом.

Артистка цьогоріч не відвідала Бал Інституту костюма Met Gala 2021, тому вирішила причепуритися вдома. Так, 63-річна знаменитість влаштувала відвертий фотосет у чорному корсеті, колготках в сіточку та білій фаті. 

Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / instagram.com/madonna

"Мій власний приватний Met Gala", – написала зірка.

Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / instagram.com/madonna

У коментарях фани розділилися на два табори – одні оцінили вигляд кумирки, а інші – ні.

  • Ікона стилю
  • Вічно молода та красива
  • Припини використовувати фотошоп
  • Медж, тебе вже не впізнати

Нагадаємо, раніше  Мадонна підкреслила пишні груди та підтягнуті сідниці еротичним вбранням. Артистка приголомшила образом на MTV VMA.

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