63-річна Мадонна у відвертому боді та фаті похвалилася чималим бюстом

Співачка здивувала вбранням.
Американська співачка Мадонна захопила новим гарячим образом.
Артистка цьогоріч не відвідала Бал Інституту костюма Met Gala 2021, тому вирішила причепуритися вдома. Так, 63-річна знаменитість влаштувала відвертий фотосет у чорному корсеті, колготках в сіточку та білій фаті.
"Мій власний приватний Met Gala", – написала зірка.
У коментарях фани розділилися на два табори – одні оцінили вигляд кумирки, а інші – ні.
- Ікона стилю
- Вічно молода та красива
- Припини використовувати фотошоп
- Медж, тебе вже не впізнати
Нагадаємо, раніше Мадонна підкреслила пишні груди та підтягнуті сідниці еротичним вбранням. Артистка приголомшила образом на MTV VMA.