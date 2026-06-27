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Тарас Цимбалюк здивував молодим виглядом 70-річної мами-красуні і розсекретив сюрприз їй на ювілей
Артист ніжно привітав рідну людину з днем народження.
Український актор Тарас Цимбалюк повідомив про важливе свято в його родині. Його мама — Тетяна Василівна — святкує день народження 27 червня.
Ба більше, цьогоріч у рідної людини артиста ще й ювілей, оскільки їй виповнюється вже 70 років. Тож, актор вже прибув до рідного Корсуня-Шевченківського, аби провести з мамою цей особливий день.
Знаменитість розсекретив, який подарунок зробив Тетяні Василівні. Артист не залишив рідну людину без квітів, а вручив їй чималий букет червоних троянд. Звичайно ж, в Instagram-stories зірка показав фото іменинниці, на якому здивував її молодим виглядом.
Окрім того, Тарас Цимбалюк адресував мамі особливе звернення. Артист наголосив, що рідна людина стала для нього шаленим прикладом у житті та підтримкою. Мама передала йому любов до професії, і артист неабияк їй вдячний за те, вона з розумінням поставилась до сфери його діяльності.
Актор подякував близькій людині за виховання і за ті цінності, що вона прививала йому. Окрім того, він низько вклоняється батькам, за те, що ті робили все можливе, аби вони з сестрою нічого не потребували. Щодо побажань, то Тарас Цимбалюк лиш хоче, аби мама продовжувала жити життя на повну, не припиняла мріяти і досягала все нові й нові вершини.
«Побажання? Та просто будь, ма… Живи довго, більшого мені гріх хотіти! Я поруч! Будь здоровою і продовжуй мріяти, і, звісно, жити це життя на повні груди! Люблю тебе!» — звернувся до мами актор.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька вперше за тривалий час показалась із мамою. Знаменитість розсекретила, як із нею проводила час у Львові.