Україна на "Оскарі": як Камбербетч, Куніс і Момоа підтримали українців

Україна на "Оскарі": як Камбербетч, Куніс і Момоа підтримали українців

Організатори ж хвилиною мовчання вшанували жертв війни в Україні.

У ніч проти 28 березня минула 94-та церемонія вручення найпрестижнішої премії у світі кіно – "Оскар".

Цьогоріч увага на церемонії була прикута не лише до номінантів на премію, а й до подій, які наразі відбуваються на території України.

Зокрема, організатори кінопремії за декілька днів до заходу пообіцяли, що на церемонії "Оскара", який транслюють у багатьох країнах світу, будуть підтримувати Україну, яка бореться з російською агресією.

Тож перед початком церемонії всім гостям роздали сині стрічки на знак підтримки українців, яким довелося залишити свої домівки. Серед них були такі знаменитості, як режисер Паоло Соррентіно, композиторка Даяна Воррен, акторка Юн Йо Чжон.

Паоло Соррентіно з родиною / Getty Images

Даяна Воррен / Associated Press

Юн Йо Чжон / Associated Press

Деякі ж актори вже приходили з нагрудними значками та хустинками у синьо-жовтих кольорах.

З нагрудним значком, який мав вигляд прапора України, прийшов Бенедикт Камбербетч. Актор і раніше показував, що солідарний з українським народом. Тож церемонія "Оскара" не стала виключенням.

Бенедикт Камбербетч з дружиною / Getty Images

А зірка "Гри престолів" Джейсон Момоа прийшов на червоний хідник з нагрудною синьо-жовтою хустинкою. Актор показав, що пам'ятає про війну в Україні та публічно підтримує країну.

Джейсон Момоа / Getty Images

Та й під час церемонії нагородження організатори нагадали глядачам, що наразі в Україні йде війна, а українці героїчно захищаються свою країну від окупантів. Щоправда, організатори назвали воєнні дії, які розпочав Путін, "конфліктом".

Та все ж на церемонії хвилиною мовчання вшанували жертв війни в Україні.

"Ми хотіли б хвилиною мовчання продемонструвати нашу підтримку народу України. Хоча кіно для нас є важливою можливістю висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та екстрених служб. Ресурсів обмаль, і ми разом, як глобальна спільнота, можемо зробити більше. Ми просимо допомогти Україні у будь-який спосіб. Стоїмо поряд з Україною. Ми просимо вас підтримати Україну всіма можливими способами. #StandWithUkraine", – йшлося на церемонії.

Getty Images

Перед хвилиною мовчання підтримала українців й акторка Міла Куніс

"Нещодавні глобальні події змусили багатьох із нас почуватися спустошеними. Проте, коли ви бачите силу та гідність тих, хто зіткнувся з таким спустошенням, неможливо не захоплюватися їхньою стійкістю. Не можна не захоплюватися тими, хто знаходить у собі сили продовжувати боротися у неймовірній темряві", - сказала акторка.

Міла Куніс / Getty Images

А от прямого включення промови президента України Володимира Зеленського не було. На тому, аби Зеленський виступив на "Оскарі", наполягала ведуча заходу Емі Шумер. Таким чином церемонія допомогла би більше привернути увагу світу до подій, які наразі відбуваються в Україні. Шонн Пенн тим часом був переконаний, що Американська кіноакадемія обов'язково мала б дати можливість виступити на премії "Оскар" Володимиру Зеленському. Інакше актор пропонував бойкотувати захід.

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