Украина на "Оскаре": как Камбербетч, Кунис и Момоа поддержали украинцев

Организаторы минутой молчания почтили жертв войны в Украине.

В ночь на 28 марта прошла 94-я церемония вручения самой престижной премии в мире кино – "Оскар".

В этом году внимание на церемонии было приковано не только к номинантам на премию, но и к событиям, которые сейчас проходят на территории Украины.

В частности, организаторы кинопремии за несколько дней до мероприятия пообещали, что на церемонии "Оскара", который транслируют во многих странах мира, будут поддерживать Украину, которая сражается с российской агрессией.

Перед началом церемонии всем гостям раздали синие ленты в знак поддержки украинцев, которым пришлось покинуть свои дома. Среди них были такие знаменитости, как режиссер Паоло Соррентино, композитор Даяна Уоррен, актриса Юн Е Чжон.

Паоло Соррентино с семьей / Getty Images

Дайана Уоррен / Associated Press

Юн Йо Чжон / Associated Press

Некоторые актеры уже приходили с нагрудными значками и платками в сине-желтых цветах.

С нагрудным значком, который выглядел как флаг Украины, пришел Бенедикт Камбербетч. Актер по-прежнему показывал, что солидарен с украинским народом. Так что церемония "Оскара" не стала исключением.

Бенедикт Камбербетч с супругой / Getty Images

А звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа пришел на красную дорожку с нагрудным сине-желтым платком. Актер показал, что помнит о войне в Украине и публично поддерживает страну.

Джейсон Момоа / Getty Images

Да и во время церемонии награждения организаторы напомнили зрителям, что в Украине идет война, а украинцы героически защищаются свою страну от оккупантов. Правда, организаторы назвали военные действия, которые начал Путин, "конфликтом".

И все же на церемонии минутой молчания почтили жертв войны в Украине.

"Мы хотели бы минутой молчания продемонстрировать нашу поддержку народу Украины. Хотя кино для нас является важной возможностью выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в пище, медицинской помощи, чистой воде и экстренных службах. Ресурсов мало, и мы вместе, как глобальное сообщество, можем сделать больше. Мы просим помочь Украине любым способом. Стоим рядом с Украиной. Мы просим вас поддержать Украину всеми возможными способами. #StandWithUkraine", – говорилось на церемонии.

Getty Images

Перед минутой молчания поддержала украинцев и актриса Мила Кунис

"Недавние глобальные события заставили многих из нас чувствовать себя опустошенными. Однако, когда вы видите силу и достоинство столкнувшихся с таким опустошением, невозможно не восхищаться их устойчивостью. Нельзя не восхищаться теми, кто находит в себе силы продолжать бороться в невероятной темноте", — сказала актриса.

Мила Кунис / Getty Images

А вот прямого включения речи президента Украины Владимира Зеленского не было. На том, чтобы Зеленский выступил на "Оскаре", настаивала ведущая мероприятия Эми Шумер. Таким образом церемония помогла бы больше привлечь внимание мира к событиям, которые сейчас происходят в Украине. Шонн Пенн тем временем был убежден, что Американская киноакадемия обязательно должна дать возможность выступить на премии "Оскар" Владимиру Зеленскому. Иначе актер предлагагал бойкотировать мероприятие.

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