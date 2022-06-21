Вікіпедія "поховала" співака Віталія Козловського

Український співак Віталій Козловський ось вже як три дні "мертвий" за версією вільної інтернет-енциклопедії "Вікіпедїі".

Співак Віталій Козловський у себе на сторінці в Instagram поділився шокуючим спостереженням.

Виявляється, російська версія вільної інтернет-енциклопедії "Вікіпедії" "поховала" артиста 18 червня 2022 року. Відповідний скріншот Козловский запостив у фотоблогу:

"Я "помер". Вже як два дні! За версією "Вікіпедії". Хоча, вчора була ситуація, коли я був до цього близький, але все обійшлося…" – підписав фото артист.

Фото: instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

Й хоча сам Козловський на помилку "Вікпедії" реагує з гумором, шанувальники кинулися його підбадьорювати та заспокоювати: "Редагувати "Вікі" може кожен дебіл. Це проблема", "Я в шоці! Аж перевірила "Вікіпедію". Реально так написано! Значить від сьогодні має бути нове, найкраще життя!", "хто крім рашиських брехунів тупорилих таке напише".

Читайте також: