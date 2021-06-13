Віра Кекелія похизувалася подарунком чоловіка на 35-річчя

Зірка розповіла, що святкувала ювілей у Туреччині на гастролях.

Українська співачка Віра Кекелія, яка планує велике грузинське весілля, місяць тому відсвяткувала день народження.

Так, 5 травня зірці "Жіночого кварталу" виповнилося 35 років. Артистка святкувала ювілей у Туреччині на гастролях. У "Світському житті" знаменитість розповіла, як її вітав коханий чоловік, співак Роман Дуда.

"Чоловік мене привітав потім. Я приїхала і на мене чекав дорогоцінний подарунок. Дуже гарний браслет з дорогоцінним камінням. Дякую тобі, я не знаю, скільки ти там збирав-збирав", – розповіла виконавиця.

Віра також поділилася, що найцікавішим подарунком її здивував керівник Олександр Пікалов. Гуморист вручив підопічній сушену рибу.

"Сказав: "Я не знайшов жодних квітів, нічого не зміг нарвати, тримай!" – додала артистка.

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Нагадаємо, раніше заплакана Віра Кекелія показала емоційне відео із пологового, зняте одразу після народження сина. Співачка рік тому вперше стала мамою.

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