Ціни на газ в Україні можуть різко зрости: в Міненерго назвали причини

Зеркаль говорить, що через холодну весну варто наповнювати газові сховища.

Ціни на газ можуть різко зрости, якщо вирішить перервати транзит "блакитного палива" через Україну.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

За її словами, невідомо якими наступної зими будуть ціни на газ для українців, але на це може суттєво вплинути поведінка РФ.

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В умовах переривання транзиту газу через територію України цієї зими, за словами Олени Зеркаль, "для нас це буде дуже відчутно, в першу чергу в плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ".

"Зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, тобто віртуальний реверс, коли йде обмін газу, і так працює в усьому світі. Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться", - зазначила Зеркаль.

Раніше голова "НАК Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів, за яких умов в Україні можуть знизити ціну на газ.

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