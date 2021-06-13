Вера Кекелия похвасталась подарком мужа на 35-летие

Звезда рассказала, что праздновала юбилей в Турции на гастролях.

Украинская певица Вера Кекелия, которая планирует большую грузинскую свадьбу, месяц назад отпраздновала день рождения.

Так, 5 мая звезде "Женского квартала" исполнилось 35 лет. Артистка праздновала юбилей в Турции на гастролях. В "Світському житті" знаменитость рассказала, как ее поздравил любимый муж, певец Роман Дуда.

"Муж меня поздравил потом. Я приехала и меня ждал драгоценный подарок. Очень красивый браслет с драгоценными камнями. Благодарю тебя, я не знаю, сколько ты там собирал-собирал", — рассказала исполнительница.

Вера также поделилась, что самым интересным подарком ее удивил руководитель Александр Пикалов. Юморист вручил подопечной сушеную рыбу.

"Сказал: "Я не нашел никаких цветов, ничего не смог нарвать, держи!", — добавила артистка.

Вера Кекелия рассказала, почему тоскует по Грузии

Напомним, ранее заплаканная Вера Кекелия показала эмоциональное видео с роддома, снятое сразу после рождения сына. Певица год назад впервые стала мамой.

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