Вера Кекелия похвасталась подарком мужа на 35-летие

Звезда рассказала, что праздновала юбилей в Турции на гастролях.
Украинская певица Вера Кекелия, которая планирует большую грузинскую свадьбу, месяц назад отпраздновала день рождения.
Так, 5 мая звезде "Женского квартала" исполнилось 35 лет. Артистка праздновала юбилей в Турции на гастролях. В "Світському житті" знаменитость рассказала, как ее поздравил любимый муж, певец Роман Дуда.
"Муж меня поздравил потом. Я приехала и меня ждал драгоценный подарок. Очень красивый браслет с драгоценными камнями. Благодарю тебя, я не знаю, сколько ты там собирал-собирал", — рассказала исполнительница.
Вера также поделилась, что самым интересным подарком ее удивил руководитель Александр Пикалов. Юморист вручил подопечной сушеную рыбу.
"Сказал: "Я не нашел никаких цветов, ничего не смог нарвать, держи!", — добавила артистка.
Напомним, ранее заплаканная Вера Кекелия показала эмоциональное видео с роддома, снятое сразу после рождения сына. Певица год назад впервые стала мамой.