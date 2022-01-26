"Євробачення-2022": двоє учасників нацвідбору привселюдно посварилися

Alina Pash звинуватила Kalush Orchestra у плагіаті.

Між учасниками нацвідбору на "Євробачення-2022" назрів скандал.

Так, співачка Alina Pash звинуватила колег за сценою, гурт Kalush Orchestra у плагіаті. Артистка запостила у своєму Instagram гнівні сторіс, у яких звернула увагу, що контрабас у пісні колективу вже надто нагадує партію з контрабасу з її пісні Bosorkanya:

"Не знаю як назвати це – нагле копіювання чи шанобливе запозичення? І навіть тональність та ж сама. Я поки що не знаю, як реагувати на це повноцінно свідомо. Зараз просто мені паскудно від того, що хтось називає себе митцем, артистом. Хоче представляти своєю музикою Україну на "Євробаченні". А насправді просто в переддень нагло користується… Знаєте, ніби кінь пасеться на чужій галявині", - каже у відео Аліна.

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Kalush на закиди Pash відреагував. Спочатку гурт написав: "В цій щедрівці схожий контрабас, ок, но це не наш трек. Це щедрівка. Те, що слова народні нікого не смущає?".

Втім пізніше відповідь на звинувачення коліжанки дав саундпродюсер щедрівки Стас Чорний. Він визнав, що схожість дійсно є, однак запевняє, що так вийшло випадково:

"Мені дуже прикро, що так трапилося, але хочу запевнити, що це все випадково та не спеціально. Ми коли зустрілися з музикантами на студії, ми не слухали жодну з пісень і не рівнялися на жодну з пісень. Просто робили все у творчому потоці. Але, оскільки є претензія схожості, ми обов'язково замінимо партію контрабасу на кардинально іншу до офіційного релізу пісні на наступний рік", - сказав Чорний.

Зазначимо, що це вже не вперше, коли Alina Pash звинувачує Kalush у плагіаті. Приміром, є певна схожість в локаціях та образах відеокліпу Alina Pash "Bitanga" (2018 р.) та KALUSH "Гори" (2019 р.).

Так само фани Аліни звернули увагу на те, що обкладинка KALUSH для треку "Гори" 2019 року вже надто подібна до обкладинки треку OINAGORI Alina Pash, яка побачила світ 2018 року.

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