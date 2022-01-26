"Евровидение-2022": двое участников нацотбора публично поссорились

Alina Pash обвинила Kalush Orchestra в плагиате.

Между участниками нацотбора на "Евровидение-2022" назрел скандал.

Так, певица Alina Pash обвинила коллег по сцене группу Kalush Orchestra в плагиате. Артистка запостила в своем Instagram гневные посты, в которых обратила внимание, что контрабас в песне коллектива уже слишком напоминает партию по контрабасу из ее песни Bosorkanya:

"Не знаю как назвать это – наглое копирование или уважительное заимствование? И даже тональность та же. Я пока не знаю, как реагировать на это полноценно сознательно. Сейчас просто мне отвратительно от того, что кто-то называет себя художником, артистом. Хочет представлять своей музыкой Украину на "Евровидении". А на самом деле просто в канун нагло пользуется... Знаете, будто лошадь пасется на чужой лужайке", — говорит в видео Алина.

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Kalush на упреки Pash отреагировал. Сначала группа написала: "В этой щедривке похож контрабас, ок, но это не наш трек. Это щедривка. То, что слова народные никого не смущает?".

Впрочем, позже ответ на обвинения коллеги дал саундпродюсер щедривки Стас Черный. Он признал, что сходство действительно есть, однако уверяет, что так получилось случайно:

"Мне очень досадно, что так случилось, но хочу заверить, что это все случайно и не специально. Мы когда встретились с музыкантами на студии, мы не слушали ни одну из песен и не равнялись ни на одну из песен. Просто делали все в творческом потоке. Но поскольку есть претензия сходства, мы обязательно заменим партию контрабаса на кардинально другую к официальному релизу песни на следующий год", — сказал Черный.

Отметим, что это уже не в первый раз, когда Alina Pash обвиняет Kalush в плагиате. К примеру, есть определенное сходство в локациях и образах видеоклипа Alina Pash "Bitanga" (2018) и KALUSH "Гори" (2019).

Так же фаны Алины обратили внимание на то, что обложка KALUSH для трека "Гори" 2019 уже слишком похожа на обложку трека OINAGORI Alina Pash, которая увидела свет в 2018 году.

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