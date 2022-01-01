З Майлі Сайрус повністю сповз топ під час виступу на сцені

З Майлі Сайрус повністю сповз топ під час виступу на сцені

Зірка якийсь час була на сцені топлес.

З популярною американською співачкою Майлі Сайрус під час виступу сталася курйозна ситуація.

Так, артистка виступала на новорічній вечірці Miley's New Year's Eve Party. І під час виконання пісні з виконавиці сповз топ. Який час знаменитість намагалася його тримати, а потім просто скинула, а груди прикрила рукою.

З Майлі Сайрус сповз топ / скріншот з відео

З Майлі Сайрус сповз топ / скріншот з відео

Майлі одразу ж пішла за сцену, аби переодягнутися. Пізніше артистка вийшла й далі продовжила співати в червоному розстебнутому жакеті, який вона одягла на голе тіло.

Відео, як з Майлі Сайрус сповзає топ, встиг зняти американський журналіст Дейв Квін. Він поділився коротким роликом на своїй сторінці у Twitter.

"У Майлі Сайрус розпочався 2022 рік з топу, який сповзає", - підписав відео журналіст.

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