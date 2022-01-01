С Майли Сайрус полностью сполз топ во время выступления на сцене

С Майли Сайрус полностью сполз топ во время выступления на сцене

Звезда какое-то время была на сцене топлес.

С популярной американской певицей Майли Сайрус во время выступления случилась курьезная ситуация.

Артистка выступала на новогодней вечеринке Miley's New Year's Eve Party. И во время исполнения песни с исполнительницы сполз топ. Какое-то время знаменитость пыталась его держать, а потом просто скинула, а грудь прикрыла рукой.

С Майли Сайрус сполз топ / скриншот с видео

С Майли Сайрус сполз топ / скриншот с видео

Майли сразу же пошла за сцену, чтобы переодеться. Позже артистка вышла и дальше продолжила петь в красном расстегнутом жакете, который она надела на голое тело.

Видео, как с Майли Сайрус сползает топ, успел снять американский журналист Дэйв Квин. Он поделился коротким роликом на своей странице в Twitter.

"У Майли Сайрус начался 2022 год со сползающего топа", — подписал видео журналист.

Читайте также: