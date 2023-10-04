Американський бізнес буде підтримувати фермерів в Україні

Про це було заявлено Андре Негрейросом, керівником комерційного підрозділу Центральна та Східна Європа міжнародної науково-дослідницької компанії Corteva Agriscience, під час зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським.

Компанія готова розвивати науково-технічну базу та дослідження, підтримувати відновлення сільськогосподарських земель, навчати фермерів та сприяти залученню молоді до аграрного виробництва, а також продовжувати підтримувати місцеві громади.

«Ми підтримуємо фермерські господарства та місцеві громади України, перед якими стоїть важливе завдання продовжувати виробництво у військових умовах для внутрішнього та експортного ринків, зміцнюючи продовольчу безпеку», — заявив Негрейрос.

Загалом американська компанія спрямувала на підтримку українців, соціальні та медичні ініціативи, відновлення та розвиток малого фермерства понад 2 млн доларів США. Зокрема, за підтримки компанії постраждалі від російської агресії фермери отримували насіння, громади реалізували низку проєктів з виробництва продуктів харчування. Також компанія другий раз під час повномасштабної війни реалізовує освітньо-грантову програму TalentA, загалом дав можливість майже 180 фермеркам навчитися сучасних практик ведення аграрного бізнесу під час криз.