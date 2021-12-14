"Боротьба йде по всіх фронтах" — Гетьманців про війну зі скрутниками

"Боротьба йде по всіх фронтах" — Гетьманців про війну зі скрутниками

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у своєму телеграм-каналі поділився враженнями про те, як пройшов перший тиждень активної операції у боротьбі зі скрутками.

За словами нардепа, опір припиненню схем із системного ухилення від сплати ПДВ чинять не лише скрутники, а й податківці з правоохоронцями.

"Опір чинять не тільки не стільки скрутники, скільки злочинці всередині служби! Всі ці податківці з чотириповерховими будинками у передмісті, рахунками за кордоном та автомобілями вартістю, що перевищує 10 їхніх річних зарплат. Не відстають від своїх колег та інші учасники схем – правоохоронці. Вони теж у темі", — зазначив Гетьманцев.

Незважаючи на це, нардеп висловив упевненість у досягненні поставленої мети, вкотре наголосивши на рішучості своїх дій.

"Активна позиція Комітету з фінансів ВР, який прямо підтримує очищення нечисті з ДПС, дає їм зрозуміти — це не традиційний перерозподіл потоків. Це назавжди", — запевнив Гетьманцев.

Також Глава податкового комітету анонсував про наступні кроки у напрямку боротьби із системним ухиленням від сплати ПДВ.

"Боротьба йде по всіх напрямках! На черзі — робота з акцизом. Горілка, тютюн та паливо перестануть бути нелегальними. Раз і назавжди", — анонсував парламентарій.

Нагадаємо, минулого тижня у ЗМІ та різноманітних телеграм-каналах з'явилася інформація про початок у регіонах масштабної операції щодо боротьби зі скрутками та фіктивним ПДВ. Ініціатором та головним "куратором" операції в кулуарах називають Голову податкового комітету Ради Данила Гетьманцева.