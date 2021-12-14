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Коронавірус у Дніпропетровській області: статистика захворюваності 14 грудня

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Коронавірус у Дніпропетровській області: статистика захворюваності 14 грудня

УНІАН

Найбільше нових випадків зареєстрували у Кривому Розі.

На Дніпропетровщині за добу виявили 299 нових випадків коронавірусу. Одужали 1884 особи.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Найбільше випадків інфікування зареєстрували у Кривому Розі – 74, у Нікополі – 50, у Кам'янському – 27, у Дніпрі – 26.

З початку пандемії на Дніпропетровщині підтвердили 238 751 випадок COVID-19. Хворобу подолали 222 570 людей, померли – 8466

Нагадаємо, що в Україні станом на ранок 14 грудня зафіксовано 7283 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 387 людей, 27 130 пацієнтів одужало.

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