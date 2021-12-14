Коронавирус в Днепропетровской области: статистика заболеваемости 14 декабря

Больше новых случаев зарегистрировали в Кривом Роге.
На Днепропетровщине за сутки обнаружили 299 новых случаев коронавируса. Выздоровели 1884 человека.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Кривом Роге – 74, в Никополе – 50, в Каменском – 27, в Днепре – 26.
С начала пандемии в Днепропетровской области подтвердили 238 751 случай COVID-19. Болезнь преодолели 222 570 человек, умерли – 8466
Напомним, что в Украине по состоянию на утро 14 декабря зафиксировано 7283 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 387 человек, 27 130 пациентов поправилось.
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