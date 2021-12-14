Минэнерго перечислит более 700 млн гривен на зарплаты шахтерам

Минэнерго перечислит более 700 млн гривен на зарплаты шахтерам

В следующем месяце горняки получат еще 300 млн. грн.

На этой неделе Министерство энергетики перечислит более 700 миллионов гривен на зарплату шахтерам, заявили в ведомстве.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 14 декабря.

Отмечается, что в ведомстве призвали профсоюзы к максимально прозрачному информированию работников о плановых выплатах.

Осенью Минэнерго дополнительно выделило из Госбюджета около 1 млрд грн. на зарплаты шахтерам. Они поступили на угледобывающие предприятия согласно запланированному графику. В следующем месяце работники получат еще 300 млн грн.

Напомним, в начале декабря во Львовской области на шахте "Червоноградская" на поверхность отказывались подниматься 39 горняков, а все из-за долгов по зарплате еще с сентября. К подземным протестующим присоединились рабочие еще пяти шахт, они митинговали на поверхности.