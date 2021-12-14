Міненерго перерахує понад 700 млн гривень на зарплати шахтарям

Наступного місяця гірники отримають ще 300 млн грн.

Цього тижня Міністерство енергетики перерахує понад 700 мільйонів гривень на зарплати шахтарям, заявили у відомстві.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 14 грудня.

Зазначається, що у відомстві закликали профспілки до максимально прозорого інформування працівників щодо планових виплат.

Восени Міненерго додатково виділило з Держбюджету близько 1 млрд грн. на зарплати шахтарям. Вони надійшли на вугледобувні підприємства згідно із запланованим графіком. Наступного місяця працівники отримають ще 300 млн грн.

Нагадаємо, на початку грудня на Львівщині на шахті "Червоноградська" на поверхню відмовлялися підніматися 39 гірників, а все через борги з зарплати ще з вересня. До підземних протестувальників доєдналися робітники ще п’ятьох шахт, вони мітингували на поверхні.