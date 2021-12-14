Карта киянина. Як оформити, пільги та знижки не лише для пенсіонерів

Карта киянина. Як оформити, пільги та знижки не лише для пенсіонерів

На сьогодні вже понад 750 тисяч киян отримали свої іменні картки.

Зацікавленість до Картки киянина останнім часом суттєво зросла на тлі новин про майбутнє підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті та можливостях Картки заощадити на це кошти. Раніше вважалося, що Картка киянина це соціальний проєкт і стосується лише пільговіків, втім насправді скористуватися всіма перевагами картки може широке коло столичних мешканців. ТСН.ua розповідає хто може отримати Картку киянина та у яких випадках нею можна користуватися.

Що таке Картка киянина

Картка киянина - іменна багатофункціональна електронна пластикова картка, яку запровадила столична влада. Вона одночасно є платіжною карткою та матеріальним носієм персональних даних утримувача карти.

Хто може оформити Картку киянина

Картку киянина може отримати будь-яка людина, яка зареєстрована в Києві, офіційно працює у столиці або навчається тут (зокрема, стдуенти і школярі). Також оформлення Картки можуть здійснити внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в Києві.

УНІАН

Де можна оформити Картку киянина

Картку можна оформити в будь-якому відділенні Ощадбанку. Для цього потрібний паспорт (або документ, що його замінює) та ідентифікаційний номер. Пільговикам також варто взяти з собою документ, що підтверджує пільговий статус, і довідку про працевлаштування в організації, зареєстрованій у Києві.

Для тих людей, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації, оформлення Картки киянина здійснюється безкоштовно. Всі інші мають сплачувати за неї 120 гривень на рік. Триває оформлення картки 30 календарних днів від моменту подання документів.

Хто має право на пільги

Право на пільги мають наступні категорії громадян:

ветерани війни;

ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській ЧАЕС;

діти війни;

ветерани праці;

пенсіонери, особи з інвалідністю;

реабілітовані особи – пенсіонери;

жертви нацистських переслідувань;

ветерани військової служби та органів внутрішніх справ;

багатодітні батьки;

непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та отримує державну соціальну допомогу чи соціальну пенсію;

непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи або престарілим, який досяг 80-річного віку та отримує компенсаційну виплату;

учасники антитерористичної операції.

Які переваги дає Картка киянина

Проїзд у транспорті

Пільговики, маючи Картку киянина, можуть користуватися комунальним транспортом безкоштовно. Всі інші можуть попвнювати її як проїзний від 1 до 50 поїздок. Поповнення здійснюється в касах метрополітену, терміналах, на сайті ГІОЦ або Easypay. На тлі новин про підвищення тарифів на проїзд столична влада заявляла, що Картка киянина дозволить суттєво заощаджувати кошти на проїзд: якщо разовий проїзд у метрополітені підвищеться, як очікується, до 20 гривень, то власникам Картки це обійдеться у 12 гривень.

Фото із соцмереж

Сплата комунальних послуг

За допомогою Картки можна сплачувати комунальні платежі без комісії. Для цього потрібно проводити оплату через особистий кабінет на сайті ГІОЦ чи Центру комунального сервісу.

Знижки та акції

В окремих торгівельно-сервісних мережах власникам Картки киянина доступні певні знижки. Зокрема:

В деяких столичних музеях, театрах та інших закладах культури для власників Картки киянина встановлені знижки на квитки від 5% до 50% або визначені дні безкоштовного відвідування.

для власників Картки киянина встановлені або визначені Знижки на "соціальний хліб". У мережі "Київхліб" можна придбати один з трьох видів хлібобулочних виробів на день можна отримати знижку, яка встановлюється в залежності від категорії пільговика.

У мережі "Київхліб" можна придбати один з трьох видів хлібобулочних виробів на день можна отримати знижку, яка встановлюється в залежності від категорії пільговика. В мережі комунальних аптек "Фармація" можна отримати знижки на окремі види ліків до 70%.

Можливість знижки на відвідування зоопарку до 50% від вартості квитка.

від вартості квитка. В торгівельних точках "Фуршет" можна отримати знижку від 3% до 7%, втім перелік закладів, де можливо скористатися перевагами, варто уточнювати під час оформлення Картки.

Електронні черги до дитячих садків

Громадянам без київської реєстрації, але з Карткою киянина надана можливість реєструватися в електронній черзі до дитячих садків. При цьому утримання дитини в садочку, яке становить 2,5 тисячі гривень на місяць, буде компенсуватися за рахунок бюджетних міських коштів.

Як припиняється дія Картки киянина

Термін дії Картки киянина вказаний на самій картці. Після закінчення її терміну дії людина може звернутись із заявою про виготовлення нової картки.

Дія Картки киянина припиняється у таких випадках:

втрата картки;

механічне пошкодження картки;

закінчення терміну дії картки;

зміна персональних даних утримувача картки;

за бажанням власника картки чи його смерті.

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