Потік мігранів з Білорусі вдалося зупинити, тепер Лукашенко матиме проблеми — Боррель

Зупинити потік нелегалів з Білорусі вдалося з використанням дипломатичних методів.

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що потік мігрантів до кордонів ЄС через Білорусь вдалось зупинити дипломатичними методами.

Про це він повідомив під час пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС у Брюсселі

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"Їх (мігрантів - ред.) обдурили порожніми обіцянками, що вони зможуть потрапити до Європи… Лукашенко не домігся свого, і тепер проблеми в нього… Ця ситуація продемонструвала, що, коли ми діємо разом, ми можемо досягти результатів", — наголосив Боррель.

Представник ЄС додав, що репресії режиму Лукашенка в Білорусі тривають і досі. Боррель підкреслив, що кількість політв'язнів у Білорусі вже перевищила 900, і нагадав про рішення виділити 30 млн євро на підтримку білоруського громадянського суспільства.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції. Деякі експерти та європейські та американські чиновники припускають, що метою штучної міграційної кризи може бути відволікання уваги від підготовки з боку Росії нової атаки проти України.

Внаслідок цього ЄС опублікував "чорний список" білоруських фізосіб і компаній, які потрапили під санкції. Обмеження почали діяти від 2 грудня. Загалом у списку опинилось 17 прізвищ. Їм, зокрема, заборонено в'їзд до ЄС і заморожено рахунки.

Крім того, 2 грудня запровадили нові санкції проти Білорусі і Сполучені Штати. Обмеження торкнулися 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також під санкціями опинилися три літаки.

Білорусь у відповідь на ухвалені санкції ввела заборону ввезення на її територію товарів з ЄС, США та Британії. Пізніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у відповідь на санкції може перекрити транзит газу до Європи.

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