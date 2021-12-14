Новинку від Tesla спіймали під час тесту на фабриці у Неваді

Новинку від Tesla спіймали під час тесту на фабриці у Неваді

Tesla Semi тестують на території Гігафабрики 1.

Прем’єрний показ вантажівки Tesla Semi було проведено ще у 2017 році. Запустити виробництво новинки повинні були ще у 2019 році, але початок постійно перекладали. Наразі, запуск конвеєру планується на 2023 рік.

Та нещодавно, на Youtube-каналі Sawyer Merritt з’явилось відео, на якому нова вантажівка проходить випробовування у Неваді на Гігафабриці 1.

За попередніми даними, саме на цій фабриці вже розпочалося малосерійне виробництво Tesla Semi. Йдеться про невеличку партію вантажівок для компанії PepsiCo, яку вони очікують отримати до кінця поточного року.

На відео ми можемо побачити, що машина справді їздить. Вона без проблем розганяється та гальмує. Також, видно, що Tesla Semi маневрує значно краще, ніж традиційні вантажівки.

На презентації, Ілон Маск розповідав, що тягач на одному заряді зможе проїхати 800 кілометрів. Щоб досягти таких шалених результатів, треба було значно покращити сучасні технології оптимізації та модернізувати акумулятори. Але пройшло вже 4 роки і інженерія весь час розвивалася, тож тепер виробник заявляє, що Tesla Semi зможе проїхати на зарядженій батареї 1000 кілометрів, що дуже серйозний показник для такої велетенської машини.

Щодо швидкості, тут також все непогано. Очікується, що Tesla Semi отримає 4 електромотори. Завдяки їм, вантажівка до першої сотні розганятиметься за рекордні 5 секунд.

Нагадаємо, що нещодавно було помічено на треку електропікап Tesla Cybertruck.