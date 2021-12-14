Поток мигранов из Беларуси удалось остановить, теперь у Лукашенко проблемы — Боррель

Остановить поток нелегалов из Белоруссии удалось с использованием дипломатических методов.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что поток мигрантов в границы ЕС через Беларусь удалось остановить дипломатическими методами.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе

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"Их (мигрантов — ред.) обманули пустыми обещаниями, что они смогут попасть в Европу... Лукашенко не добился своего, и теперь проблемы у него... Эта ситуация продемонстрировала, что, когда мы действуем вместе, мы можем добиться результатов", — подчеркнул Боррель. .

Представитель ЕС добавил, что репрессии режима Лукашенко в Беларуси продолжаются до сих пор. Боррель подчеркнул, что количество политзаключенных в Беларуси уже превысило 900, и напомнил о решении выделить 30 млн. евро в поддержку белорусского гражданского общества.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции. Некоторые эксперты и европейские и американские чиновники предполагают, что цель искусственного миграционного кризиса возможно - отвлечь внимания от подготовки со стороны России новой атаки против Украины.

В результате этого ЕС опубликовал "черный список" белорусских физлиц и попавших под санкции компаний. Ограничения начали действовать с 2 декабря. Всего в списке оказалось 17 фамилий. Им, в частности, запрещен въезд в ЕС и заморожен счета.

Кроме того, 2 декабря были введены новые санкции против Беларуси и Соединенные Штаты. Ограничения коснулись 20 физических лиц, 12 организаций, а также под санкциями оказались три самолета.

Беларусь в ответ на принятые санкции ввела запрет на ввоз на ее территорию товаров из ЕС, США и Британии. Позже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ответ на санкции может перекрыть транзит газа в Европу.

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