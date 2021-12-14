У 30-річної зірки стрічки "Паразити" діагностували рак

У Пак Со Дам знайшли папілярний рак щитовидної залози.

У південнокорейської акторки Пак Со Дам, яка зіграла одну з головних ролей оскароносного фільму Бон Джун Хо "Паразити", діагностували папілярний рак щитовидної залози.

Як передає The Hollywood Reporter, про діагноз зірки повідомило її агентство Artist Company. Онкологію у Пак Со Дам знайшли під час регулярної перевірки здоров'я. Артистці вже зробили операцію і тепер їй знадобиться деякий час на відновлення.

Пак Со Дам у стрічці "Паразити"

Через це Пак пропустить рекламні заходи у рамках презентації свого останнього фільму, бойовика Пак Де-Мін Special Cargo. У фільмі Пак грає водійку-кур'єра з чудовим рейтингом, але одного разу їй дістається незвичайна доставка.

Також поки невідомо, чи будуть відкладені знімання наступного фільму Пак, "Привид" режисера Лі Хе-янг.

Зазначимо, що всесвітня популярність прийшла до Пак Со Дам після гри у драматичній картині "Паразити", де зіграла Кі Чон, доньку Кі Тхека.

Пак Со Дам у стрічці "Паразити"

Картина, яка була випущена 2019 року, отримала Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, а також була удостоєна "Оскара" у номінації "Найкращий фільм".

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