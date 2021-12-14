"Боротьба идет по всем фронтам" - Гетманцев о войне со скрутчиками

"Боротьба идет по всем фронтам" - Гетманцев о войне со скрутчиками

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем телеграм канале поделился впечатлениями о том, как прошла первая неделя активной операции по борьбе со скрутками.

По словам нардепа, сопротивление прекращению схем по системному уклонению от уплаты НДС оказывают не только скрутчики, но и налоговики с правоохранителями.

"Сопротивление оказывают не только и не столько скрутчики, сколько преступники внутри службы! Все эти налоговики с четырехэтажными домами в предместьях, счетами за границей и автомобилями стоимостью, превышающую 10 их годовых зарплат. Не отстают от своих коллег и другие участники схем - правоохранители. Они тоже в теме", - отметил Гетманцев.

Не смотря на это, нардеп выразил уверенность в достижении поставленной цели, в очередной раз подчеркнув решимость своих действий.

"Активная позиция Комитета по финансам ВР, который прямо поддерживает вычищение нечисти из ГНС, даёт им понять - это не традиционное перераспределение потоков. Это навсегда", - заверил Гетманцев.

Также Глава налогового комитета анонсировал о следующих шагах в направлении борьбы с системным уклонением от уплаты НДС.

"Борьба идёт по всем фронтам! На очереди - работа с акцизом. Водка, табак и топливо перестанут быть нелегальными. Раз и навсегда", - анонсировал парламентарий.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ и разного рода телеграм каналах прошла информация о начале в регионах масштабной операции по борьбе со скрутками и фиктивним НДС. Инициатором и главным "куратором" операции в кулуарах называют Главу налогового комитета Рады Даниила Гетманцева.