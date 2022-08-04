Депозити з гнучкою прибутковістю до 20% річних представив «Індустріалбанк».

Розміри відсотків прив'язані ставкам НБУ та змінюються залежно від дій національного регулятора.

Якщо у перші місяці війни було масове закриття депозитів, то зараз ситуація змінюється у зворотний бік. Адже у бізнесу та населення є заощадження, у тому числі й у гривні і багато хто шукає найбільш вигідні способи їх розміщення. Сприяє цьому і надання гарантій від держави на повернення 100% суми депозитів під час дії військового стану і 3 місяці після його скасування.

Макроекономічна допомога Україні від союзників дозволила економіці вистояти і впоратися з новими викликами для країни, що воює. Проте ситуація змінюються швидко і тому в «Індустріалбанку» ухвалити рішення прив'язати прибутковість двох своїх нових продуктів до ставок національного регулятора за формулою «овернайт» — що означає зміну відсотків прибутковості наступного дня після зміни ставок НБУ. Але це далеко не всі переваги.

Депозит «Національна перспектива»

У цьому депозиті дохідність прив'язана до відсотка доходу від депозитних сертифікатів НБУ (публікується на сайті регулятора).

Формула розрахунку наступна: базова ставка + відсоток доходу від депозитних сертифікатів НБУ — 3%.

Поточна прибутковість — 20% річних.

Договір укладається на 1 місяць і наприкінці місяця депозит можна закрити чи продовжити. Рахунком при цьому можна користуватися, як звичайним дебетовим: поповнювати і знімати, але за тією умовою, що баланс вищий за мінімальну суму депозиту.

Мінімальна сума вкладу — 50 тисяч гривень.

Таких гнучких умов для депозитів на ринку України поки що не було.

Депозит «Актуальний»

Тут мінімальна сума вкладу становить лише 500 грн. Але дохідність нижча і зараз становить 16,25% річних при вкладі на 12 місяців.

Розраховується за формулою: розмір облікової ставки НБУ (зараз 25%) – коефіцієнт 0,65.

Є термін вкладу 18 місяці для якого використовується коефіцієнт 0,6.

При зниженні ставок НБУ дохідність депозиту не може опуститися менше ніж 10%, але й не може перевищити 25% у разі підвищення.

Ось такі інноваційні рішення для своїх клієнтів пропонує один із найстаріших банків України («Індустріалбанк» заснований в 1990 році) де кожен може вибрати найбільш підходящий продукт залежно від можливостей та потреб.