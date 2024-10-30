ДТЕК виконав основні роботи з підготовки електромереж Одещини до проходження зими

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв.

Він розповів, що компанія виконала всі необхідні заходи для забезпечення надійного електропостачання регіону в осінньо-зимовий період.

«Попри всі труднощі, ми підготували мережі Одеської області до зими. Технічно оновили 890 енергооб’єктів – високовольтних підстанцій та трансформаторних пунктів. Відремонтували 1242 кілометри ліній електропередачі, а також розчистили 1829 кілометрів трас повітряних ліній від гілля, чагарників та сухостою. ДТЕК був надійною опорою українців минулого осінньо-зимового періоду. І зараз робить усе можливе, аби пройти і цю зиму», – підкреслив Григор’єв.

Також, аби швидше реагувати на аварії на електромережах, компанія створила резервний аварійний запас обладнання й матеріалів та перевела 206 бригад в посилений режим роботи.

Григор’єв зазначив, що компанія оновила систему інформування про графіки відключень електроенергії, щоб мешканці області могли планувати свій день. Система сповіщень дозволяє бачити чіткий графік на наступний день без світло-сірої зони. Перевірити його можна буде через чат-боти у Viber та Telegram, а також на сайті компанії.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова завершив ключові етапи підготовки електричних мереж Київської та Дніпропетровської областей до проходження опалювального сезону.