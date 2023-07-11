Грузинські винороби, представлені в Україні, зароблять $240 млн на поставках державі-агресору

За 2022 рік Грузія збільшила обсяги експорту вина до росії на 63,7%, а в першому кварталі 2023 — ще у півтора раза. Наразі Грузія є найбільшим постачальником вина в росію, витіснивши з цієї позиції Італію. Прогнозні доходи грузинських постачальників вина державі-агресору цього року перевищать 240 мільйонів доларів.

При цьому власники та топменеджери 8 з 10 найбільших експортерів грузинського вина в росію є фінансовими донорами владної проросійської партії "Грузинська мрія". Про це пише "Телеграф" з посиланням на дані грузинського моніторингового центру GMC.

Майже всі бренди грузинського вина, яке експортується до росії, представлені й на полицях українських супермаркетів,- відзначає "Телеграф".

Раніше корпорація Укрвинпром звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією встановити спеціальні мита в розмірі 50% на готову виноробну продукцію походженням з Грузії та Вірменії. Свою ініціативу Укрвинпром аргументував кризовою ситуацію в українському виноробстві, недружньою політикою керівництва Грузії та Вірменії до України та його лояльністю до держави-агресора. Ініціатива Укрвинпрому наразі опрацьовується Кабінетом міністрів.