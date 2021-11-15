Харківський НПЗ Ukrainian Petroleum придбав установку з виробництва водню

Установка з виробництва водню необхідна для отримання водневмісного газу, який є основою високотехнологічних процесів для отримання бензинів, дизельного палива стандарту Євро 5 як гідроочищення, ізомеризація і каталітичний риформінг.

На сьогоднішній день для виробництва водню в світі використовують різні технології, що розрізняються між собою за принципом дії, оснащення та пристрої, робітниками та іншими характеристиками.

Ukrainian Petroleum, що входить до складу інвестиційної промислової групи AES Group, рухається до випуску високотехнологічної продукції, тому допоміжним обладнанням було обране екологічно чисте джерело отримання водню.

"Ми реалізуємо нові програми, підсилюємо свої позиції на ринку України і маємо намір виробляти конкурентоспроможний продукт. В рамках реалізації цього проекту, придбали установку для отримання водню методом електролізу у світового сертифікованого виробника. Установка вже відвантажена на борт судна і очікується в листопаді, в Одесі", - коментує президент інвестиційної промислової групи AES Group Костянтин Валеулін.

Обладнання складається з блоку отримання водню і блоку очищення водню методом короткоциклової адсорбції. Процес отримання водню буде повністю автоматизованим. Принцип роботи установки по отриманню водню полягає в тому, що вода розкладається на водень і кисень при пропущенні постійного струму через воду за допомогою пари електродів, занурених у електроліт і розділених мембраною, яка перешкоджає просочуванню газів.

Випуск продукції дизельного палива і автомобільних бензинів стандарту Євро 5 Ukrainian Petroleum планує стартувати в першому кварталі 2022 року.

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