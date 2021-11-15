Новий український електромобіль вразив західних експертів

Його серійне виробництво розпочнеться в 2022 році.

Вітчизняний комерційний електрокар CoolOn неабияк вразив американських журналістів.

Про це повідомляє Carscoops.

Так, західні фахівці залишилися в захваті від ергономіки, простоти та шаленої економічності цього транспортного засобу.

"Компанія Coolon Motors з України представила свій перший повністю електричний LCV, який поєднує в собі доступну ціну з низькою вартістю експлуатації" - відзначили на автомобільному сайті Carscoops.

Отже, давайте ж і ми розберемося, що це за авто таке?

CoolOn – електромобіль побудований на модульній платформі, що дозволяє встановлювати на неї різні модифікації кузова. Також у разі замовлення можна обрати довжину машини, потужність двигуна та додатково встановити повний привід. Найпотужніший двигун має 163 кінські сили, його вистачає для того, щоб розігнати CoolOn до 90 км/год. Так як, цей електрокар створено для комерції, у максимальній комплектації цей красень зможе проїхати 300 кілометрів без підзарядки. Цього повинно повністю вистачити, для міських доставок.

Утім, головна фішка CoolOn – його ціна! У базовій комплектації він коштуватиме 16 тисяч доларів, що для такого типу транспорту просто подарунок. Також, низькі експлуатаційні витрати приваблюють людей, всього 2 гривні на кілометр – фантастика!

Додамо, що виробники вже відкрили попереднє замовлення. Поки планується випустити серію з 2 тисяч CoolOn. Для того, щоб почати більш серйозне виробництво, стартаперам треба зібрати 50 мільйонів доларів інвестицій. Тоді буде можливо підвищити обсяги виробництва до 20 тисяч авто на рік і вийти на міжнародні платформи.

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